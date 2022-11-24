قيادي في الفتح: نسبة كبيرة من الميسورين يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية

2022/11/24 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

أكد عضو تحالف الفتح محمود ياسين، اليوم الخميس، وجود نسبة كبيرة من غير المحتاجين يتقاضون رواتب من الرعاية الاجتماعية، معتبرا ان اهمال الفقير يجعله عرضة لارتكاب الجرائم والانضمام للجماعات الارهابية.

وقال الحياني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "نسبة كبيرة من غير المحتاجين وميسوري الحالة المادية يتقاضون رواتب من شبكة الرعاية الاجتماعية وهذا الأمر اثر على حصة الفقراء والمحتاجين الحقيقيين".

واضاف، أن "اهمال المواطن الفقير يجعله عرضة الى ارتكاب الجرائم او الانضمام الى الجماعات الإرهابية".

وتابع الحياني، أن "حكومة السوداني حكومة اصلاحية لذلك من واجبها معالجة المشاكل ومحاربة جميع اشكال الفساد في البلاد".

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