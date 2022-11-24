2022/11/24 | 23:47 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة: نسبة تعاطي المخدرات بين الطلبة اقل من %10 وتكلفة فحصها 8 دولارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/24 | 23:47.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: نسبة تعاطي المخدرات بين الطلبة اقل من %10 وتكلفة فحصها 8 دولارات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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