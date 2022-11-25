إيران تبرّر قصفها جماعات كردية في العراق

2022/11/25 | 00:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برّرت إيران الخميس في رسالة لمجلس الأمن الدولي قصفها جماعات كردية إيرانية معارضة في كردستان العراق، وشددت على أنها لم تكن تمتلك "خيارا آخر".

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