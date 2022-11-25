2022/11/25 | 00:49 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من عام بقليل من غسلها لأول مرة على شواطئ الخليج الإنجليزي، ودّع ضيف فانكوفر العملاق المدينة.أكدت مدينة فانكوفر أن عملية التفكيك التي استمرت 15 أسبوعًا لإزالة البارجة المغسولة قد اكتملت.وتقول المدينة إنه سيتم الآن إعادة تدوير كل 1.4 مليون كيلوغرام من البارجة والتخلص منها.تجري عملية تفكيك البارجة منذ أغسطس بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البارجة الإنجليزية المحبوبة في فانكوفر تقول وداعا شبكة القيقب الدولية.

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