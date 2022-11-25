الشرطة الاتحادية تجري تنقلات لعدد من ضباطها

2022/11/25 | 00:54 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من قيادة الشرطة الاتحادية تتضمن تنقلات لعدد من ضباطها.

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