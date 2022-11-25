بعد مكالمته مع السوداني.. بوتين يحذر الغرب من

2022/11/25 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -ترجمة

كشفت وكالة اجينسي فرانس برس الفرنسية، عن مزيد من المعلومات حول ما دار خلال المكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة ان بوتين اصدر "تحذيرا للغرب" عقب المكالمة.

وقالت الوكالة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اصدر "تحذيرا" الى دول الغرب من مغبة استمرارها بخططها الحالية لفرض قيود على كمية النفط المصدرة من قبل الدول النفطية الى السوق العالمي"، مؤكدا ان "هذه التصرفات ستقود الى تبعات لا يحمد عقباها".

وأضافت ان "الجانبين، العراقي والروسي اتفقا على العمل نحو تحديد أسعار النفط العالمية من خلال التعاون بين البلدين ضمن اطار منظمة أوبك، وابعاد التلاعب الغربي عن الأسواق العالمية، حيث تنوي الولايات المتحدة وحلفائها فرض قيود على صادرات النفط الروسية خلال الشهر المقبل.

هذا ويشار الى ان بوتين اتصل هاتفيا بالسوداني مساء اليوم الخميس، حيث اعلن مكتب رئيس الوزراء ان المكالمة بحثت "تطوير العلاقات بين الجانبين وتحسين التبادل التجاري"، دون ان يشير الى مضمون المكالمة التي كشفت عنها وسائل الاعلام الأجنبية.

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