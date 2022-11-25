قيادي كردي: المعارضة الإيرانية في كردستان سلمية و

2022/11/25 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وصف الوزير السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، المعارضة الإيرانية الموجودة في مناطق ضمن إقليم كردستان، بالسلمية غير المسلحة، فيما أشار إلى أن تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) مسلح ويحظى بدعم قوى خارجية.

وقال ريكاني في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم) إن "وجود المعارضة الإيرانية في كردستان العراق وجود سلمي وليس لهم سلاح".

ولفت في الوقت نفسه إلى أن "حزب العمال الكردي التركي تنظيم مسلح يعتدي على مواطني الإقليم والقوات الأمنية ويسعى إلى السيطرة ويحظى بدعم وتسليح قوى خارجية".

وأضاف أن "كردستان تتعرض إلى إعتداءات مكررة بحجة وجود هذين التنظيم، فيما حكومة الإقليم لا تدعم أياً من تنظيمين، وهو في صراع مستمر مع حزب العمال الكردستاني".

وبين أن "الاقليم ممنوع من التسلح الثقيل، والقوات الكردية لا تمتلك أسلحة ثقيلة كما يمتلكها حزب العمال الكردستاني، كما أن الأخير يسيطر على مناطق خارج سيطرة الإقليم، مثل سنجار، وحتى الجيش العراقي واجه هذا التنظيم وأحيانا لم يستطع السيطرة عليه، فالإقليم يحتاج إلى أسلحة لملاحقة التنظيم في مناطق وعرة صعب الوصول إليها".

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