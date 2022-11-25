مونديال قطر 2022.. راقصو السامبا يطيحون بنسور صربيا بهدفين نظيفين

2022/11/25 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

فاز منتخب البرازيل على صربيا بهدفين نظيفين، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

وسجل اللاعب ريشاليسون الهدفين لفريقه وكان الهدف الثاني د 73 بطريقة رائعة بعد تمريرة متقنة من فينيسيوس جونيور.

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