2022/11/25 | 01:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7Q2aERjkGbE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إحالة موظفين كبار في دائرة عقارات الدولة على القضاء وملفات اخرى في نشرة المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إحالة موظفين كبار في دائرة عقارات الدولة على القضاء وملفات اخرى في نشرة المنتصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).