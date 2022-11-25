الصحة العراقية: نسبة تعاطي المخدرات بين الطلبة أقل من ‎%‎10 وتكلفة فحصها 8 دولارات

2022/11/25 | 01:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيو / حددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، سعر فحص المخدرات ونسبة المتعاطين بين الطلبة.وقال المستشار الوطني للصحة النفسية في الوزارة، عماد عبد الرزاق، في تصريح متلفز، تابعته إيرث نيوز، إن “60 بالمئة من متعاطي المخدرات يحملون الشهادة الابتدائية، اذا تصل نسبة تعاطي المخدرات بين الطلبة اقل من 10 بالمئة”.وأضاف أن “فحص المخدرات […]

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