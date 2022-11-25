السودان.. مقتل متظاهر بالرصاص خلال احتجاجات ضد حكم العسكر

2022/11/25 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للمجلس العسكري الحاكم في البلاد أن متظاهرا قتل الخميس في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم، إثر إصابته "بطلق ناري أطلقته قوات السلطة الانقلابية خلال قمعها" تظاهرة ضد حكم العسكر.

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