2022/11/25 | 01:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الخميس 11/24/2022.النائب عن تيار...

ظهرت المقالة تفاعلات ساعة المسلة: نواب يؤكدون انهيار الخدمات بالبصرة..



هل دقّت ساعة حساب المحافظين؟ أولاً على المسلة.

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