إصابة نيمار دا سيلفا تُثير قلق عشاق منتخب

2022/11/25 | 03:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا قلق عشاق منتخب البرازيل حول العالم، خلال مواجهة منتخب بلاده وصربيا، والتي أقيمت على أرضية استاد لوسيل، مساء يوم الخميس، في نهائيات مونديال قطر.

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