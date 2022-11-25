صحافية اتهمت ترامب باغتصابها في التسعينيات تعيد تحريك شكواها في نيويورك

2022/11/25 | 03:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعادت الصحافية الأميركية إي جين كارول، التي اتهمت الرئيس السابق دونالد ترامب باغتصابها في التسعينيات، رفع دعوى مدنية ضده، بفضل قانون جديد في نيويورك يحمي ضحايا الاعتداء الجنسي.ورفعت دعوى قضائية مزدوجة بتهمة الاغتصاب والتشهير من قبل كارول 78 عاما ضد ترامب 76 عاما، أمام محكمة فدرالية مدنية في مانهاتن منذ عام […]

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