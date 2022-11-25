السلطات الحصية الأميركية توافق على أغلى دواء في العالم لـ

2022/11/25 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت إدارة الأدوية الفيدرالية الأميركية (FDA) على علاج جديد لمرض نادر لتخثر الدم، وهو علاج باهظ الثمن، مما يجعله أغلى دواء في العالم.

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