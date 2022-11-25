إيلون ماسك يعلن عن قرار بشأن الحسابات المحظورة في تويتر

2022/11/25 | 04:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مالك موقع تويتر حديثا الملياردير إيلون ماسك، يوم الخميس، أنه سيبدأ في إعادة معظم الحسابات المحظورة سابقا على تويتر بدءا من الأسبوع المقبل، في تراجع عن سياسة المنصة الخاصة بالحظر الدائم للمستخدمين الذين انتهكوا قواعدها بشكل متكرر.

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