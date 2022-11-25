إصابة نيمار هل تبعده عن كأس العالم؟ مدرب البرازيل يجيب

2022/11/25 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تيتي مدرب البرازيل إن المهاجم نيمار يجب أن يكون على ما يرام للاستمرار في كأس العالم لكرة القدم رغم خروجه من الملعب وكاحله متورم خلال الفوز 2-صفر على صربيا الخميس.

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