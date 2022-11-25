السعودية.. فيديو يكشف ما قاله مدرب المنتخب بغرفة تبديل الملابس قبل لقاء الأرجنتين يثير تفاعلا

2022/11/25 | 07:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كواليس مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين وما قاله المدرب، هيرفي رينار للاعبي المنتخب بغرف تبديل الملابس قبل اللقاء.

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