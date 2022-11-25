الصين.. 10 قتلى في حريق بشينغيانغ

2022/11/25 | 08:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي عشرة أشخاص حتفهم وأصيب تسعة آخرون في حريق اندلع بمبنى سكني في مقاطعة شينجيانغ الصينية (شمال غرب) وفق وكالة أنباء الصين الجديدة.

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