الكونفدرالية وقانون النفط والغاز في الصراع بين بغداد وأربيل

2022/11/25 | 08:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زكي رضا الخلافات السياسيّة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزيّة تشتد وتنحسر تبعا لمصالح الطرفين وتحالفاتهما لتشكيل الحكومة ما بعد كل انتخابات برلمانية.وتشتد الخلافات وتظهر للعلن عند شعور الطرف...أكمل القراءة ←

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