السفارات العراقيه في الخارج —- ترهل سياسي ودبلوماسي

2022/11/25 | 08:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نهاد الحديثي اصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياعالسوداني، جملة أوامر من ضمنها إلغاء 20 سفارة عراقية في الخارج بسبب عدم وجود جاليات عراقية في تلك الدول وفقاً للمصدر السياسي، فضلاً...أكمل القراءة ←

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