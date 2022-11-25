لماذا سياسات الأذى الأميركية ضد شعب العراق

2022/11/25 | 08:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي رغم عدم وجود خلافات جوهرية بين الحزبين الأميركيين الجمهوري والديمقراطي حول حيثيات الملف العراقي خصوصاً بعد مغادرة القوات الأميركية العراق عام 2011، إلا أن مزاج الرؤساء الأميركان ترك...أكمل القراءة ←

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