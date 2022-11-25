مصر.. تنامي عدد الشركات المنضمة إلى الفاتورة الإلكترونية.. والضرائب: هدفنا حصر الاقتصاد غير الرسمي

2022/11/25 | 08:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت أكثر من 150 ألف شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عقب انطلاقها منذ عامين، رفعوا أكثر من 300 مليون فاتورة على المنظومة.

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