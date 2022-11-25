إيران.. حقوق إنسان

2022/11/25 | 09:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يفضي اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في إيران؟ وهل ستتم محاسبة المسؤولين على قمع المتظاهرين؟

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