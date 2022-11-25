القبض على متهمة بتزوير سند عقاري بقيمة ٦٠٠ مليون دينار في بغداد

2022/11/25 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

تمكنت مفارز مديرية مكافحة الإجرام / مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بتزوير سند عقاري بقيمة ( ٦٠٠) مليون دينار ضمن منطقة الخضراء في بغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهمة وفق أحكام المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات،في حين نفذت مفارز مديرية مكافحة الإجرام أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومحال تجارية، ومنازل سكنية، وحقائب نسائية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال (٢٤) ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .

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