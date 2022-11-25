الرافدين: قروض 50 مليون دينار للبناء والترميم بفترة تسديد 10 سنوات

2022/11/25 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن قروض بقيمة 50 مليون دينار للبناء والترميم بفترة تسديد 10 سنوات، بينما أكد أنها تدفع مرة واحدة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قروض الـ50 مليون دينار للبناء في قطعة أرض وترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين والمواطنين والمتقاعدين تكون بدفعة واحدة".





وأضاف، أن "مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات وبفائدة 5 بالمئة".

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