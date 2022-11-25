أسعار النفط تعاود الارتفاع وتقلص بعض الخسائر

2022/11/25 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الجمعة، مقلصاً بعض خسائر الأسبوع التي كانت مدفوعة بمخاوف الطلب الصيني والتوقعات بأن سقف الأسعار المرتفع الذي اقترحته مجموعة الدول السبع للنفط الروسي سيبقي على تدفق الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.47 دولار للبرميل الساعة 0121 بتوقيت غرينتش.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، أو 0.5 بالمئة عن إغلاق الأربعاء، إلى 78.32 دولار للبرميل.

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