الرافدين يحدد مدة تسديد قرض البناء ونسبة الفائدة

2022/11/25 | 11:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، مدة تسديد قرض البناء ونسبة فائدته، فيما أشار الى أن قرض الـ50 مليون دينار يمنح بدفعة واحدة.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه / المركز […]

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