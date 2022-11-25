بيان عراقي سعودي يؤكد أهمية تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة

2022/11/25 | 11:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزيرا النفط حيان عبد الغني ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، أهمية تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات محطات الطاقة المتجددة وتطويرها.وذكر بيان لوزارة […]

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