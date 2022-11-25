تيمورلنك.. زعيم المغول وأعنف قائد عسكري في التاريخ

2022/11/25 | 11:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عسكري مغولي ولد في سمرقند وأسس الإمبراطورية التيمورية، أحد أحفاد جنكيز خان الأكثر وحشية، بدأ بجيش من البدو وانتهى بالسيطرة على فارس وتدمير دلهي وهزيمة السلطان العثماني، وارتكب مجازر بدمشق وبغداد.

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