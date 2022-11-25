إيران ترد على مجلس حقوق الإنسان بعد تناوله ملف المظاهرات

2022/11/25 | 11:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الخارجية الإيرانية على مجلس حقوق الإنسان قائلة إنها تعتبر تشكيل أي آلية جديدة للتحقيق في قضايا الشهرين الماضيين امرا غير ضروري وانتهاكا للسيادة الوطنية للبلاد ولا تعترف بالمهمة الموكلة لها في هذا الصدد.

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