2022/11/25 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وكالة “بلومبرغ” أن سكان بريطانيا يعانون من نقص في بيض الدجاج، مشيرة إلى أنه اختفى بالكامل تقريبا من الرفوف في بعض محلات السوبر ماركت.وكتبت الوكالة أن تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة وأوروبا أدى إلى الإعدام الجماعي للدواجن.ونتيجة لذلك أصبح البيض يتصدر قائمة النقص الغذائي في الولايات المتحدة في أكتوبر […]

ظهرت المقالة البيض يختفي من المتاجر البريطانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيض يختفي من المتاجر البريطانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيض يختفي من المتاجر البريطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).