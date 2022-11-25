الأنواء الجوية تتوقع استمرار تساقط الامطار الخفيفة في عموم العراق

2022/11/25 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم جمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تساقط امطار خفيفة في عموم البلاد.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت، سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في اقسامها الغربية وتكون رعدية احياناً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية أحياناً ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائماً جزئياً ،اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف، أن "طقس يوم الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة خاصة في اقسامها الشرقية كما يتشكل الضباب الخفيف خلال النهار في بعض الاماكن ويزول تدريجياً ،اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار البيان الى أن "طقس يوم الأثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئيا ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في عموم البلاد ، اما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

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