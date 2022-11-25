اعتقال 55 باكستانياً حاولوا التسلل الى العراق

2022/11/25 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باعتقال 55 شخصاً من الجنسية الباكستانية حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية.

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