بغداد.. القبض على متهمة بتزوير سند عقاري بقيمة 600 مليون دينار

2022/11/25 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الجمعة، القبض على متهمة لقيامها بتزوير سند عقاري بقيمة 600 مليون دينار في العاصمة بغداد.

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