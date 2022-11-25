2022/11/25 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.
سعر البيع: 149.100 دينار لكل 100 دولار
سعر الشراء: 149.000 دينار لكل 100 دولار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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