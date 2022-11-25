2022/11/25 | 12:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يقرر تشكيل لجنة لتدقيق أرزاق المقاتلين وأعداد الحمايات للضباط••••••••••

قرر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد محمد شياع السوداني تشكيل لجنة برئاسة وعضوية عددٍ من الضباط المسؤولين في وزارة الدفاع، وذلك لمتابعة أحوال المقاتلين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبحسب القرار الصادر، فإن اللجنة ستباشر مهامها في تدقیق أرزاق المقاتلين، من خلال القيام بزيارات مفاجئة وفي مختلف الأوقات والتعرف على ظروف عملهم عن كثب.

كما ستتولى اللجنة المشكلّة مراقبة أعداد الحمايات للضباط من رتبة مقدّم فما فوق، ومدى تطابقها مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة خلال اجتماع سيادته بقيادة العمليات المشتركة، إلى جانب رصد الظواهر السلبية التي تسيء الى سمعة القوات المسلحة والعناصر المسيئة أثناء الواجب وخارجه، وفي جميع التشكيلات وقيادات العمليات والمقرات بمختلف مسمياتها.

وباشرت اللجنة أعمالها بدءاً من اليوم الجمعة 25 تشرين الثاني، وتم تخويلها بالوصول الى جميع المواقع والقطعات العسكرية والأمنية التابعة إلى وزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقيادة الفرقة الخاصة، ويتوجب عليها تقديم تقارير أسبوعية عن نشاطاتها الى القائد العام للقوات المسلحة.

ويكون ارتباط اللجنة بسكرتير القائد العام للقوات المسلحة، من حيث تقديم التقارير ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء25- تشرين الثاني- 2022

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