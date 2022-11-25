نشوب حريق داخل سوق رئيسي في دهوك

2022/11/25 | 12:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في سوق رئيسي بمحافظة دهوك.

وقال المصدر، إن “حريقا اندلع اليوم، في سوق الجمعة بحي زركا اكار بمحافظة دهوك”.

وأضاف أن “الحريق تسبب بمصرع شخص كحصيلة اولية”.

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