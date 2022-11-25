وزير دفاع تركيا يرد على تقارير استهداف موقع مراقبة أمريكي شمال سوريا

2022/11/25 | 12:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التقارير التي تشير إلى استهداف موقع مراقبة أمريكي شمال سوريا ضمن العمليات التي تخوضها القوات التركية في المنطقة.

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