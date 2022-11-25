2022/11/25 | 12:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني: سنستمر في العمل للقضاء على الفكر المتشدد العنيف المناهض للمرأة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/25 | 12:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: سنستمر في العمل للقضاء على الفكر المتشدد العنيف المناهض للمرأة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: سنستمر في العمل للقضاء على الفكر المتشدد العنيف المناهض للمرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).