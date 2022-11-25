بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق عواقب وضع سقف لسعر النفط الروسي

2022/11/25 | 13:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش يوم الخميس المحاولات الغربية لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي الجديد

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