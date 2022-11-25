ديالى.. الأمطار والرياح العنيفة تأتي على 70 ألف نسمة وتحرمهم الكهرباء

2022/11/25 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، انقطاع الكهرباء عن 70 الف نسمة من سكان الشريط الحدودي مع ايران شرق ديالى.

وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي لـ( بغداد اليوم)، ان "غزارة الامطار مع الرياح القوية تسببت في انقطاع خط 33 المغذي لمناطق الشريط الحدودي مع ايران بالكامل ومنها قزانية ومندلي وعشرات القرى".

واضاف، أن "العديد من اسلاك اعمدة خط 33 انقطعت بالوقت الراهن، وأن اعادة اصلاحها يتطلب جهد ووقت خاصة مع ظروف المناخية السيئة التي يمر بها البلد، وان استمرار هطول الامطار والعواصف الرعدية يجعل الموضوع اكثر صعوبة في معالجتها".

وصباح اليوم، توقعت الانواء الجوية، استمرار هطول الامطار في عموم البلد للأيام الاربعة المقبلة.

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