السوداني يشكّل لجنة لتدقيق أرزاق المقاتلين وأعداد الحمايات للضباط

2022/11/25 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة برئاسة وعضوية عددٍ من الضباط المسؤولين في وزارة الدفاع، لمتابعة أحوال المقاتلين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وذكر بيان لمكتب السوداني تلقته (بغداد اليوم) أنه "بحسب القرار الصادر، فإن اللجنة ستباشر مهامها في تدقیق أرزاق المقاتلين، من خلال القيام بزيارات مفاجئة في مختلف الأوقات والتعرف على ظروف عملهم عن كثب".

وتابع أن " اللجنة المشكلّة ستتولى مراقبة أعداد الحمايات للضباط من رتبة مقدّم فما فوق، ومدى تطابقها مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة خلال اجتماعه بقيادة العمليات المشتركة، إلى جانب رصد الظواهر السلبية التي تسيء الى سمعة القوات المسلحة والعناصر المسيئة أثناء الواجب وخارجه، وفي جميع التشكيلات وقيادات العمليات والمقرات بمختلف مسمياتها".

وأضاف أن "اللجنة باشرت أعمالها بدءاً من اليوم الجمعة 25 تشرين الثاني، وتم تخويلها بالوصول الى جميع المواقع والقطعات العسكرية والأمنية التابعة إلى وزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقيادة الفرقة الخاصة، ويتوجب عليها تقديم تقارير أسبوعية عن نشاطاتها الى القائد العام للقوات المسلحة".

ونوه الى أن "ارتباط اللجنة سيكون بسكرتير القائد العام للقوات المسلحة، من حيث تقديم التقارير ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة".

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