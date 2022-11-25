2022/11/25 | 13:25 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة Tesla تستدعي أكثر من 80 ألف سيارة في الصين بسبب مشاكل في النظام وحزام الأمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/25 | 13:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة Tesla تستدعي أكثر من 80 ألف سيارة في الصين بسبب مشاكل في النظام وحزام الأمان) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة Tesla تستدعي أكثر من 80 ألف سيارة في الصين بسبب مشاكل في النظام وحزام الأمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).