بدائل للعشوائيات.. توجه حكومي لبناء وحدات سكنية واطئة الكلفة وتوفير قروض ميسرة

2022/11/25 | 13:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، عن توجه حكومي لبناء وحدات سكنية واطئة الكلفة وتوفير قروض ميسرة.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "رئيس الوزراء وجه بأكثر من مناسبة نحو توفير الخدمات والإعمار لمحافظات العراق كافة دون استثناء ومن هذا المنطلق تم تأليف فريق الجهد الهندسي والذي يعمل الآن في أكثر من محافظة".

وأوضح، أن "التوجيهات شملت كذلك بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة وهذا يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للتقليل من الفقر ومساعدة الطبقات الفقيرة، وكذلك ايجاد البدائل عن العشوائيات بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية"، مبينا أن "المشروع سيحقق فائدة مالية حقيقية من ناحية قلة التكاليف وسرعة الإنجاز".

وأضاف: "التوجه الحكومي يتضمن أيضاً توفير الخدمات بالمرحلة المقبلة من ضمنها مساعدة المواطنين تحت خط الفقر، فضلاً عن وجود توجيهات تم فيها الإيعاز للمصارف الحكومية بتقديم القروض الميسرة وبفوائد مخفضة لغرض البناء".

وتابع، أن "المجمعات السكنية التي سيتم بناؤها في المحافظات ستكون على غرار مدينة بسماية وهذا الأمر يخص هيئة الاستثمار ومساحات الأراضي هناك ستحدد ما إذا كان البناء أفقياً أو عمودياً".

وأكد مجيد، أن "وزارة التخطيط تمتلك احصائية وبيانات خاصة بمستوى الفقر في المحافظات، وكانت لها تجربة ناجحة في توزيع الدور الواطئة الكلفة بالمحافظات وكان هنالك تجربة ناجحة في محافظة الأنبار".

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