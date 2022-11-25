شاهد بالفيديو.. يحيى رسول: القوات التي ستنتشر على حدود ايران وتركيا لمسك الخط الصفري بين العراق والدولتين

2022/11/25 | 13:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EMixBcr-TvM

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