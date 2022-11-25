2022/11/25 | 13:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني، علي التميمي، الجمعة، 25 تشرين الثاني، 2022، عن...

ظهرت المقالة قانون الجرائم المعلوماتية متهم بالغموض وفاقد للتمييز بين النقد والتشهير أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون الجرائم المعلوماتية متهم بالغموض وفاقد للتمييز بين النقد والتشهير) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانون الجرائم المعلوماتية متهم بالغموض وفاقد للتمييز بين النقد والتشهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).