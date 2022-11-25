الصين تؤكد استعدادها لتوظيف العمالة العراقية في شركاتها العاملة بالعراق

2022/11/25 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أهمية تشغيل العمالة الوطنية في الشركات الاستثمارية الصينية، وتنفيذ قانون العمل والقرارات الحكومية الخاصة بالعمالة الأجنبية في العراق.

وقال الأسدي، خلال لقائه السفير الصيني لدى العراق تسوي وي، إن "الحكومة العراقية مهتمة جداً بتفعيل التعهدات السابقة مع الصين والاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، وهي تأمل وضع اسس سليمة للعمالة الصينية في العراق"، مشيراً إلى أنه "تم اتخاذ قرار بعدم ترويج طلبات جديدة للشركات المرخصة بتشغيل العمالة الأجنبية في الوقت الحاضر، لحين تنظيمها وذلك لضمان تشغيل الباحثين عن العمل من العراقيين".

وأكد الأسدي، أن "العراق حرص بعد عام 2003 على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول التي ترتبط معها بمصالح مشتركة ومنها الصين التي اتخذت خطوات عملية لتنظيم سوق العمل"، لافتاً إلى "حرص الوزارة على تطوير العلاقات الثنائية بصورة أكبر لتنشيط القطاع الخاص".

وأشار إلى "أهمية تأمين الضمان الاجتماعي للعمال العراقيين والصينيين على حد سواء"، داعياً الصين إلى "إنشاء مركز للتدريب النفطي في المحافظات الجنوبية لغرض تطوير مهارات العمالة العراقية وتدريبهم في مجال الصناعة النفطية".

من جانبه، أكد السفير الصيني "أهمية احترام القوانين العراقية وتنفيذها واستعداد بلاده لتوظيف العمالة العراقية حسب قانون العمل"، مستعرضاً "عدداً من المشاريع المنفذة وبمختلف المجالات في العراق".

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