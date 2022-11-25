بينهم محافظ كربلاء.. الحكيم يلتقي بعدد من المحافظين

2022/11/25 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار

الحكيم، اليوم الجمعة، أهمية الموازنة

بين المشاريع الإستراتيجية والخدمات

التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم، في بيان

تلقته وكالة نون الخ

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