عراقي بعد عودة عجلته المسروقة:

2022/11/25 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مديرية مكافحة اجرام بغداد، مقطعا

مصوراً لقيامهم باسترجاع عجلة مسروقة

تعود لمواطن عراقي سرقت منه في احدى

مناطق العاصمة بغداد.

وبحسب المقطع المصور فإن المواطن يخاطب

رجال الامن بالقول: "راح أغلى شي

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